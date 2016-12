The Beauty of Gemina und SSM am 03.12. – mit Verlosung!

Die Dark-Rock-Band The Beauty of Gemina aus der Schweiz ist am 3. Dezember im MS Connexion Complex zu Gast. Dort wird die Gruppe ihr neues Album „Minor Sun“ vorstellen. Unterstützung kommt dabei von The Unknown und Life on Demand.

Wer danach noch tanzen kann ist beim Super Schwarzen Mannheim richtig, für das die Besucher des Konzerts freien Eintritt haben. Dort legt Gast-DJane Die Schwarze Witwe (Von Das Chaos Team) auf.

Zusammen mit Helter-Skelter verlost dark-festivals.de zwei Mal je einen Gästelistenplatz für das Konzert inklusive dem Super Schwarzen Mannheim. Bei der Verlosung mitmachen ist ganz einfach: Sendet eine E-Mail mit dem Betreff „SSM Dezember“ und eurem vollständigen Namen an Verlosung(at)dark-festivals.de. Die Verlosung läuft bis einschließlich 26.11.2016. Eure Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

