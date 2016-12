Deine Lakaien: Gewinner der Verlosung steht fest

Herzlichen Dank an die zahlreichen Teilnehmer unserer Verlosung!

Die neue 4-CD-Box „XXX – The 30 Years Retrospective“ von Deine Lakaien geht an Peter aus Bad Neustadt an der Saale. Wer dieses Mal kein Glück hatte, dem sei gesagt: Die nächste Verlosung kommt bestimmt!

Die CD-Box ist auch unter deine-lakaien.com und im gut sortierten Fachhandel erhältlich.

Bald kann man Deine Lakaien auch wieder live erleben. Hier sind die Tourdaten für das anstehende Frühjahr: 14.01.2017 – Bochum / 21.01.2017 – München / 22.01.2017 – Stuttgart / 15.04.2017 – Hamburg / 17.04.2017 – Berlin / 01.05.2017 – Leipzig