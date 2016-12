Die finnische Doom-Metal-Band Hanging Garden hat ein Musikvideo zu ihrem Stück „Towards The Sun“ veröffentlicht. Als Gastsänger ist Mikko Kotamäki von Swallow the Sun in dem Stück zu hören.

„Towards The Sun“ ist auf der aktuellen Hanging-Garden-EP „Hereafter“ enthalten.



Video: youtube.com