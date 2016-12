Neues Video von Realms of Odoric

Realms of Odoric haben ein Musikvideo zu ihrem Stück „The Last Embrace“ veröffentlicht. Bei Realms of Odoric handelt es sich um das Soundtrack- und Illustrations-Projekt von Komponist Arkadius Antonik (Suidakra) und Zeichner Kris Verwimp.

„The Last Embrace“ ist auf Realms of Odorics zweitem Album „Second Age“ enthalten, das in Kürze erscheint. Das Album wurde in Zusammenarbeit mit dem Brandenburgischen Staatsorchester und dem Budapest Scoring Symphonic Orchestra realisiert. Im Musikvideo sind Ausschnitte der Orchesteraufnahmen zu sehen.



Video: youtube.com