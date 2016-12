Hexentanz Festival 2017: Lineup komplett

Die Veranstalter des Hexentanz Festivals haben das Lineup der nächsten Auflage des Open Airs vervollständigt, die vom 28. bis 30. April 2017 in Losheim am See stattfindet.

Insbesondere wurden die beiden fehlenden „großen“ Bands bekannt gegeben, die neben den bereits zuvor bestätigten Saltatio Mortis die Headliner-Positionen einnehmen werden. Es handelt sich dabei um die bekannte Folk-Metal-Band Subway to Sally, die schon öfter beim Hexentanz Festival zu sehen war, sowie um das Metal-Orchester Haggard.

Vor allem die Teilnahme von Haggard sticht hervor, denn die Auftritte der ungewöhnlichen Band sind selten geworden. Haggard, die seit „Tales of Ithiria“ von 2008 kein reguläres Album mehr veröffentlicht haben, werden nun auf dem Hexentanz Festival Stücke ihres kommenden Albums „Grimm“ präsentieren.

Neben den Headlinern gab es auch weitere namhafte Bestätigungen, beispielsweise die der finnischen Folk-Metal-Band Finntroll. Das gesamte Lineup und weitere Informationen zum Festival findet ihr unter hexentanz-festival.de .