Rezensionsstatistik Gesamtjahr 2016

Zum Jahresende ist es wieder an der Zeit, auf die CD-Rezensionen des Jahres zurück zu blicken. In dieser Zusammenfassung erfahrt ihr wie hoch die Durchschnittswertung 2016 war und welche Alben sich die höchsten Bewertungen sichern konnten.



In 2016 sind 63 CD-Rezensionen auf dark-festivals.de erschienen (Vorjahr: 73). Auf unserer bis zu 10 Punkten ausgelegten Skala wurden dabei Wertungen zwischen 3,5 und 9 Punkten erreicht. Zwei CDs wurden ohne Punktewertung rezensiert, weil es sich um eine EP beziehungsweise ein Album mit sehr spezieller Ausrichtung handelte.

So haben sich die Rezensionen und Wertungen auf die einzelnen Quartale verteilt:

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Anzahl Rezensionen 16 14 18 15 Höchste Punktzahl 8.5 8.5 9 8.5 Durchschnittswertung 7.28 7.32 7.34 7.40

Daraus ergibt sich für 2016 insgesamt eine Durchschnittswertung von 7.34 Punkten (Vorjahr: 7.39).

Die höchste Wertung des Jahres ging mit 9 Punkten an die Post-Black-Metal-Band Harakiri For The Sky und ihr Album „III: Trauma“ (CD-Rezension). Es handelt sich dabei um das dritte Studioalbum der Gruppe aus Österreich.

Den nach Harakiri For The Sky zweiten Platz teilen sich mit einer Wertung von 8.5 Punkten insgesamt drei Bands. Die erste 8.5 gab es im Januar für die deutsche Post-Rock-Band Fjørt und ihr Album „Kontakt“ (CD-Rezension).

Im Juni gab es 8.5 Punkte für ein Debütalbum: Die Rede ist von „Deamons“ (CD-Rezension), dem ersten Werk der niederländischen Metal-Band For I Am King.

Die letzte 8.5 des Jahres ging dafür an eine umso bekanntere Gruppe. Hammerfall, eine der populärsten schwedischen Heavy-Metal-Bands überhaupt, fuhren die Wertung mit ihrem Album „Built To Last“ (CD-Rezension) ein.

2017 geht es bei dark-festivals.de wie gewohnt weiter: Die ersten Rezensionen für das neue Jahr liegen schon bereit und erscheinen kurz nach dem Jahreswechsel!

Stefan Frühauf, Stefan(at)dark-festivals.de