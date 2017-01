Hexentanz Festival vom 28.04. bis 30.04. in Losheim

Das populärste Musikfestival des Saarlandes geht in die nächste Runde: Vom 28. bis zum 30. April findet in Losheim am See erneut das Hexentanz Festival statt. Auf dem direkt am Stausee gelegenen Eventgelände versammeln sich über die drei Festivaltage hinweg insgesamt 21 Bands. Die Künstlerauswahl fällt dabei wie gewohnt abwechslungsreich aus.

Schon die drei Headliner werden für viele Fans Grund genug für die Reise nach Losheim sein: So sind Subway to Sally wahre Veteranen des Hexentanz Festivals. Die Folk-Rock- beziehungsweise Folk-Metal-Band hatte die Headliner-Position auf dem Hexentanz Festival bereits vier Mal inne (2008, 2009, 2011, 2014). Auch Saltatio Mortis waren schon oft dabei. Die Mittelalter-Rock-Band, die ihre letzten beiden Alben auf Platz 1 der Charts platzieren konnte, bekleidet dieses Mal ebenfalls eine Headliner-Position.

Der vielleicht künstlerisch stärkste Headliner ist gleichzeitig auch der ungewöhnlichste: Haggard. Das Metal-Orchester mit teilweise mehr als einem Dutzend Musikern hat seit neun Jahren kein Album mehr veröffentlicht. Auf dem Hexentanz Festival stellt die Formation um Mastermind Asis Nasseri nun Stücke ihres kommenden Albums „Grimm“ vor.

Auch jenseits der Headliner ist beim Hexentanz Festival wieder für jeden etwas dabei. Für Gothic- und Electro-Rock verschiedenster Varianten sorgen zum Beispiel L’Âme Immortelle, Mono Inc., Unzucht, Lord Of The Lost, Vlad In Tears oder Stahlmann. Die Metal-Variante des Genres präsentieren hingegen Schwarzer Engel und Nachtblut. Mittelalter-Rock gibt es von Versengold, Ragnaröek und Feuerschwanz während Finntroll skandinavischen Folk Metal im Humppa-Stil aufbieten.

Auch komplett aus der Reihe fallende Künstler dürfen nicht fehlen, so zum Beispiel Heimataerde mit ihrem Mittelalter-Elektronik-Crossover und ihrer Kreuzritter-Bühnenshow. Also: Packt die Gummistiefel ein, wir sehen uns beim Hexentanz Festival!

Das gesamte Lineup sowie weitere Informationen und Eintrittskarten findet ihr unter hexentanz-festival.de.