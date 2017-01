Amphi Festival komplettiert Lineup

Das Amphi Festival 2017 hat mit acht weiteren Bands sein diesjähriges Lineup vervollständigt. Die bekannteste der Neubestätigungen ist die mexikanische Electro-Band Hocico.

Insgesamt spielen damit nun 42 Bands auf dem Festival, das am 22. und 23. Juli am Tanzbrunnen in Köln stattfindet.

Tickets zum Festival gibt es unter amphi-shop.de. Das gesamte Lineup und weitere Informationen findet ihr unter amphi-festival.de. Unsere Fotos vom Amphi Festival 2016 könnt ihr euch hier anschauen (Teil 1 / Teil 2).