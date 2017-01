Amberian Dawn am 12.02. in Mörlenbach

Amberian Dawn verbinden in ihren Stücken den melodischen Symphonic Metal mit der Schnelligkeit des Power Metal und reichern diese Mischung mit poetischen Texten an. Mit dieser Mixtur hat es die finnische Symphonic-Metal-Band zu einiger Bekanntheit gebracht. 2017 feiert die Gruppe nun bereits ihr zehnjähriges Bestehen – mit einer Headliner-Tour durch Europa! Am 12. Februar machen Amberian Dawn dabei auch in der Live Music Hall in Mörlenbach-Weiher Station.

Begleitet werden sie von weiteren Kollegen aus dem Bereich Symphonic Metal: Diabulus in Musica aus Spanien Crimson Sun aus Finnland. Als lokaler Support sind Snow White Blood in der Live Music Hall mit von der Partie. Konzertbesucher erleben also gleich vier Metal-Bands mit stimmgewaltigen Sängerinnen an einem Abend.

Einlass zum Konzert ist um 19 Uhr, weitere Informationen gibt es unter live-music-hall-weiher.de.



Video: youtube.com