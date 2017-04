Amphi Festival am 22. und 23.07. in Köln

Nach der geglückten Rückkehr des Amphi Festivals an den Tanzbrunnen in Köln wird dort auch in diesem Jahr wieder das beliebte Szene-Event durchgeführt. Stattfinden wird es am 22. und 23. Juli.

Neben international bekannten Bands wie Eisbrecher, VNV Nation, Hocico, Frozen Plasma, Nachtmahr oder Combichrist wird auch eine Vielzahl kleinerer Künstler vertreten sein. Doch natürlich wird auch dieses Mal nicht nur Live-Musik geboten. Nach wie vor heizen auch Szene-DJs den Besuchern ein.

Außerdem könnt ihr von euren Lieblingskünstlern bei zahlreichen Autogrammstunden Unterschriften ergattern. Weiteres Rahmenprogramm ist bereits in Planung, bisher aber noch nicht bekannt gegeben worden.

Wem zwei Tage Festival noch nicht ausreichen, der kann auch schon freitags auf große Fahrt gehen: Mit der MS RheinEnergie zum fünften Mal auf den Rhein. Mit dabei sind dieses mal Front 242, Neuroticfish und Scheuber.

Auch gibt es einen zweite Auflage der Pre-Party für diejenigen, die nicht mit dem Boot fahren wollen. Dieses Jahr sind auf der Party Ronan Harris (VNV Nation), Chris Harms (Lord of the Lost), Chris L. (Agonoize | The Sexorcist) und MSTH (Return to the classics) mit dabei.



Zum ersten Mal findet das von Fans organisierte dunkelromantische Picknick „Jardin de Belle Époque“ statt. Das Treffen beginnt um 16:00 Uhr im Kölner Friedenspark. Die Teilnehmer werden um Einhaltung des Dresscode gebeten: Dark-Romantic, Goth, Barock, Steampunk, Uniform etc..

Eintrittskarten sowohl für das Festival selbst, die Pre-Party und die Schifffahrt gibt es unter amphi-shop.de. Das gesamte Lineup und alle Informationen findet ihr unter amphi-festival.de. Wer noch mal in den Erinnerungen von 2016 schwelgen möchte, findet dazu in unserer Bildergalerie Gelegenheit (Teil 1 (Samstag) und Teil 2 (Sonntag)).