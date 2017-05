Wacken Open Air 2017 vom 03. bis zum 05.08.

Louder than hell! So inszeniert sich auch dieses Jahr das bekannteste Metal-Festival der Welt. Massen an Menschen und eine geballte Ladung an Metal und Bier fallen auch 2017 wieder in das kleine beschauliche Dörfchen in Schleswig-Holstein ein und verwandeln seine Wiesen in eine riesige Open-Air-Party!

Aber das WOA ist schon lange nicht mehr “nur” eines der größten Festivals Europas. Mit drei großen Bühnen, tausenden von feiernden Menschen, Unmengen an Bier und Freundschaften über sämtliche Kultur- und Ländergrenzen hinweg hat sich das Festival auch jenseits des europäischen Kontinents einen Namen gemacht.

132 Bands sind gelistet und werden die erwarteten 75.000 Zuschauer die volle Härte des Metals spüren lassen. Mit Bands wie Amon Amarth, Grave Digger, Alice Cooper, Kreator und Megadeth haben sich die Veranstalter nicht lumpen lassen und bitten zum fröhlichen Headbangen.

Das Lineup wird ergänzt mit düsterem Dark Rock von Marily Manson und ASP, mittelalterlichen Klängen von Subway to Sally, feinstem NDH-Rock von Hämatom und sämtlichen Subgenres des Metal. So geben sich unter anderem auch Powerwolf, Heaven Shall Burn und Volbeat die Ehre auf dem Holy Ground.

Neben dem eigentlichen Musikprogramm gehören seit einigen Jahren auch der Newcomer-Contest „Metal Battle“, ein Mittelaltermarkt und eine eigene Festivalzeitung dazu, die täglich während des Open Airs erscheint.

Was auch 2017 nicht fehlen darf, ist der Auftritt einer der Kultbands schlechthin: Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Wackens, die Wacken Firefighter. Einen deutlichen Gegensatz zu deren glänzenden Instrumenten bieten die Wasteland Warrior im klassischen Mad-Max-Stil mit ihren Endzeit-Outfits.

Und wenn man schon zwischen den Auftritten oder für einen Locationwechsel über das Gelände flaniert, erreicht man den zentral gelegenen Metal Market, wo man sich noch schnell mit Merchandise vom Festival und den Bands eindecken kann.

Nach zwei sehr schlammigen Jahren haben sich die Veranstalter entschlossen massiv in die Infrastruktur des Festivals zu investieren. Ein einfacher Acker reicht zum Zelten schon längst nicht mehr aus. Unter anderem durch höhere Entsorgungskosten aufgrund der Hinterlassenschaften vieler Besucher und verschiedener großer Investitionen ist der Eintrittspreis im Vergleich zu den Vorjahren etwas gestiegen. Daher war das WOA anders als in den Vorjahren dieses Mal aber auch noch nicht innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Wer also noch mit dem Gedanken spielt, dieses Jahr auf einem der größten Metal-Festivals der Welt zu feiern, kann sich noch ein Ticket sichern.

Eintrittskarten und alle Informationen zum Festival findet ihr unter wacken.com.