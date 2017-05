Heute wurde die erste Band für die nächste Auflage des Hexentanz Festivals bestätigt. Es handelt ich dabei um die Mittelalter-Pop/Rock-Band Schandmaul, die zuletzt 2015 als einer von drei Headlinern auf dem Festival zu sehen war.

Das kommende Hexentanz Festival findet vom vom 27. bis zum 29. April 2018 in Losheim am See statt.