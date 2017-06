Nur noch eine Woche lang habt ihr die Gelegenheit, Gästelistenplätze für das Volle Kraft Voraus Festival am 8. Juli in der Ratiopharm Arena Ulm zu gewinnen!

Auf dem Festival von Eisbrecher spielen neben den NDH-Rockern selbst auch Combichrist, Lord Of The Lost, Welle:Erdball, Unzucht und And Then She Came.

Weitere Informationen zum Festival findet ihr unter eis-brecher.com. Die Regeln der Verlosung und wie ihr teilnehmen könnt erfahrt ihr hier. Die Gewinner werden am 11. Juni bekannt gegeben.