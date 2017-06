Danke an alle Teilnehmer unserer Verlosung!

Zu gewinnen gab es dieses Mal zwei Mal je einen Gästelistenplatz für das Volle Kraft Voraus Festival am 8. Juli in der Ratiopharm Arena Ulm. Auf dem Festival von Eisbrecher spielen neben den NDH-Rockern selbst auch Combichrist, Lord Of The Lost, Welle:Erdball, Unzucht und And Then She Came.

Gewonnen haben Mechthild G. und Sabine R.! Die Gewinnerinnen wurden bei E-Mail benachrichtigt.

Weitere Informationen zum Festival findet ihr unter eis-brecher.com.