Architects am 07.08. in Wiesbaden

Die britische Metalcore-Band Architects gehört ohne Frage zu den erfolgreichen Interpreten ihres Genres. Nicht nur live ist die Gruppe gefragt, ihr aktuelles Album „All Our Gods Have Abadoned Us“ landete auch auf Platz 8 der deutschen Albumcharts.

Die Gruppe ist bekannt für einen vielschichtigen Stil, der komplexer ist als bei vielen anderen Metalcore-Bands – der Bandname Architects ist da wohl nicht ganz unpassend. Auch die Texte sind gehaltvoll und behandeln unter anderem gesellschaftliche Themen. Architects sind also ganz sicher keine schnöde Party-Truppe, ihr durchaus anspruchsvoller Sound fällt aber trotzdem auch melodisch, schwungvoll und eingängig aus.

Genau dieser Spagat hat Architects bekannt gemacht – und am 7. August kann man sich vom Ergebnis auch wieder live überzeugen! Dann nämlich macht die Band im Schlachthof Wiesbaden Station. Mit dabei sind Fit For An Autopsy aus den USA sowie Wolf Down aus Nordrhein-Westfalen.

Einlass zum Konzert ist um 19:00 Uhr, Beginn um 19:30 Uhr. Eintrittskarten und weitere Informationen findet ihr unter schlachthof-wiesbaden.de .



Video: youtube.com