M’era Luna Festival am 12. und 13.08. in Hildesheim

Am Wochenende des 12. und 13. August verwandelt sich der Flugplatz Drispenstedt in Hildesheim wieder in ein Meer aus ca. 25.000 schwarz gekleideten Menschen. Der Anlass dafür? Das 18. M’era Luna Festival!

Im Lineup sind 39 hochkarätige Bands gelistet, die die beiden Stages zum Beben bringen werden. Als Headliner treten Korn und And One – amerikanischer Nu Metal versus deutscher Synthie-Pop – den Wettbewerb um die Gunst des Publikums an.

Dazu kommen die düster fantasiereichen Gothic-Rocker von ASP, dunkle Elektro Sounds von Blutengel und Project Pitchfork, mittelalterliche Spielmannskunst von Subway to Sally und viele weitere bekannte Namen der Szene. Kurzum ist alles mit dabei, was die schwarzen Ohren glücklich macht.

Neben den Konzerten können die Besucher sich auch auf das große Mittelaltermarktgelände, die zahlreichen Verkaufsstände und den Food Court freuen. Desweiteren gibt es ein ausgedehntes Rahmenprogramm mit der extravaganten Gothic Fashion Show und DJ-Sets für diejenigen, die bis in die frühen Morgenstunden tanzen wollen.

Zusätzlich haben sich die Veranstalter dieses Jahr etwas ganz besonderes für ihre Gäste einfallen lassen. Zum ersten Mal wird es im Rahmenprogramm des Festivals die M’era Luna Academy geben. Diese bietet Vorträge u.a. von dem Forensikexperten Mark Bennecke und auch einen Catwalk Workshop an.

Eröffnet wird das Festival in diesem Jahr von Circus of Fools. Ihr Auftritt kommt nicht durch Zufall zustande, denn die Band setzte sich beim M’era Luna Newcomer Contest gegen sämtliche Mitbewerber durchs. An der Abstimmung konnten sich sämtliche Fans des Festivals beteiligen, der Platz im Lineup war der Lohn für die erstplatzierte Band.

Tickets und weitere Informationen zu Bands, Camping und Anfahrt gibts auf www.meraluna.de.