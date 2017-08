Die saarländische Gothic-Rock-Band Spielbann löst sich zum Jahresende hin auf. Wie die Musiker in einer gemeinschaftlichen Stellungnahme mitteilten, sei es ihnen nicht weiter möglich, Spielbann mit ihrem Berufs- und Privatleben zu vereinen. Anstatt halbherzig weiter zu machen, werde die Band daher aufgelöst.

Die zwei Abschiedskonzerte von Spielbann sollen am 8. Dezember in Rüsselsheim und am 16. Dezember in Bochum stattfinden.