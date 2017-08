SSM: Verlosung läuft noch eine Woche

Noch eine Woche lang habt ihr die Chance, Gästelistenplätze für das Super Schwarze Mannheim am 2. September im MS Connexion Complex in Mannheim zu gewinnen.

Vor dem Super Schwarzen Mannheim war eigentlich auch ein Konzert von Patenbrigade: Wolff geplant, das jedoch ausfällt. Für das Super Schwarze Mannheim, das wie geplant stattfindet, gilt unsere Verlosung aber weiter.

An der Verlosung teilnehmen ist ganz einfach: Sendet eine E-Mail mit dem Betreff „SSM September“ und eurem vollständigen Namen an Verlosung(at)dark-festivals.de. Eure Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Nur eine Teilnahme pro Person. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Neues zu unter anderem den Verlosungen gibt es für Facebook-Nutzer auch auf unserer Facebook-Seite.