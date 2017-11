Downfall of Gaia am 08.12. in Darmstadt

Downfall of Gaia bestehen seit knapp zehn Jahren und haben in dieser Zeit das Genre mit geprägt, das man heute als Post Black Metal bezeichnet. Ihre Musik gehört zu den vielschichtigen, atmosphärischen und nicht zuletzt auch künstlerisch anspruchsvollen Varianten des Black Metal.

Ihr Stil ist geprägt von Tempo- und Stimmungswechseln, langen Instrumentalpassagen und durchgehend kalten Klangfarben. Vor einem Jahr erschien das aktuelle Album „Atrophy“ (CD-Rezension), das ihren guten Ruf im Genre mehr als bekräftigte.

Auch live wissen Downfall of Gaia zu überzeugen, Auftritte auf Szene-Festivals wie dem TNT Open Air sorgten bei den Fans für Begeisterung. Freunde des anspruchsvollen Black Metals können sich bereits den 8. Dezember vormerken. Dann nämlich spielen Downfall of Gaia in der Oetinger Villa in Darmstadt auf.

Einlass ist um 21 Uhr, Beginn um 21:30 Uhr. Im Vorprogramm ist die stilübergreifende Black-Metal-Band Boden aus Stuttgart zu sehen. Weitere Informationen findet ihr unter oetingervilla.de .