Super Schwarzes Mannheim am 02.12. mit Cephalgy und Microclocks

Am 2. Dezember ist es wieder so weit: Helter Skelter lädt zum Super Schwarzen Mannheim im MS Connexion Complex. Auf fünf Floors wird jede Musikrichtung geboten, die die Schwarze Szene zu bieten hat.

Dieses Mal gibt es auch ein musikalisches Live-Programm: Die beiden deutschen Dark-Electro-Bands Cephalgy und Microclocks werden mit ihren ganz eigenen Sounds die Zuhörer zum Tanzen bringen.

Beide Bands haben ihr Können dieses Jahr schon auf diversen Festivals unter Beweis gestellt. So traten Microclocks zum Beispiel im April beim Hexentanz Festival auf, Cephalgy beim Out Of Line Weekender.

Einlass am 2. Dezember ist um 19 Uhr, Beginn der Konzerte um 20 Uhr. Das Super Schwarze Mannheim startet um 22 Uhr. Tickets und weitere Informationen gibt es unter helter-skelter.de .