Heidelberg Deathfest am 24.03. in Heidelberg

Am 24. März findet in Heidelberg bereits zum dritten Mal das Heidelberg Deathfest statt. Veranstaltungsort ist die Halle02. Auf dem Programm steht alles was das Herz eines Death-Metal-Fans begehrt. Von eher klassischem Death Metal über Death Doom bis hin zum Crossover von Death Metal und Grindcore wird alles geboten.

Mit dabei sind insgesamt elf Bands, darunter hochkarätige Gruppen wie Asphyx, Deserted Fear und Milking The Goatmachine, die auch weit oben im Lineup deutlich größerer Festivals zu finden sind.

Frei nach dem Motto Support Your Local Death! sind aber auch Bands aus der Region vertreten. Hierzu zählen Legacy, Bösedeath oder Moronic. Neben dem Musikprogramm wird es auch eine Food-Area, eine Chill-Out-Area und einen Death-Metal-Markt geben.

Einlass zum Festival ist um 13:00 Uhr, Beginn um 13:30 Uhr. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 35 €, an der Abendkasse dann 42 €. Das gesamte Lineup und weitere Informationen zum Festival findet ihr unter newevilmusic.de . Mehr zur Location erfahrt ihr unter halle02.de .



