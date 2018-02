Das E-Tropolis Festival in Oberhausen (siehe auch: Vorankündigung) ist zum ersten Mal in seiner Geschichte ausverkauft. Für die diesjährige Auflage des Elektronik-Festivals, die am 17. März in der Turbinenhalle Oberhausen stattfindet, sind nicht einmal mehr Restkarten an der Abendkasse verfügbar.

Hier noch ein Hinweis für Fans aus unserer Stammregion: Eine der Warm-Up-Parties zum E-Tropolis Festival findet am 3. März beim Super Schwarzen Mannheim statt!