Cradle of Filth am 24.02. in Mannheim

Die Extreme/Dark-Metal-Band Cradle of Filth aus England gehört zu den Alteingesessenen, die immer noch durch ihre großartigen Shows und vielseitige Musik ihre Fans begeistern.

Mit der markanten Stimme von Dani Filth, die er gekonnt durch Gesangsstile und Tonlagen jagt, und dem düster-brachialem Klang der Band kreieren Cradle of Filth eine bizarre Mischung, die seit Jahren nicht nur bei den Metalheads ankommt. Tragende Melodien begeistern die Zuhörer, so auch auf dem 2017 erschienen Album “Cryptoriana”.

Auf die gleichnamige Welttournee haben sich Cradle of Filth die portugiesische Dark-Metal-Band Moonspell als Unterstützung eingeladen. Am 24.02. (diesen Samstag!) mischen die beiden Bands das MS Connexion in Mannheim auf.

Einlass ist ab 19 Uhr, los geht es um 20 Uhr. Weitere Informationen findet ihr unter msconnexion.com .