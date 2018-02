Die Berliner Black-Metal- und Hardcore-Band Ancst hat ein Musikvideo zu „Dying Embers“ veröffentlicht. Das Stück ist Teil ihres neuen Albums „Ghosts of the Timeless Void“, das am 2. März erscheint.

Eine Rezension zu „Ghosts of the Timeless Void“ findet ihr demnächst hier bei dark-festivals.de .



Video: youtube.com