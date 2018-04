Heute sind die Spielzeiten des Hexentanz Festivals bekannt gegeben worden, das vom 27. bis zum 29. April in Losheim am See stattfindet.

Einlass ist demnach an jedem der drei Festivaltage um 13:00 Uhr, das Musikprogramm beginnt um 13:30 Uhr. Die Headliner beginnen ihre Auftritte je nach Festivaltag um 21:20 Uhr beziehungsweise 21:25 Uhr. Programmende dürfte demnach um etwa 23:00 Uhr sein.

Sämtliche teilnehmenden Bands und die genaue Spielfolge findet ihr unter hexentanz-festival.de .