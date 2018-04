27. Wave Gotik Treffen vom 18. bis zum 21. Mai in Leipzig

2018 findet das Wave Gotik Treffen zum 27. Mal statt. Vom 18. bis zum 21. Mai feiern in Leipzig wieder mehr als 20.000 Gothic-Fans aus aller Welt die internationale Familienzusammenkunft der Szene.

An mehr als 50 Veranstaltungsorten, die wieder über das gesamte Stadtgebiet von Leipzig verteilt sind, wird es erneut mehr als nur Musik geben. Neben den über 100 Bands locken zahlreiche andere Veranstaltungen und Möglichkeiten zum Treffen – so zum Beispiel das Heidnische Dorf, das Viktorianische- oder das Steampunk Picknick.

Für WGT-Besucher ist wie in den vergangenen Jahren wieder der Eintritt zu einigen Leipziger Museen inklusive. Im Museum der Bildenden Künste, dem Ägyptischen- und dem Grassimuseum wird es auch spezielle thematische Führungen für das WGT-Publikum geben. Der Südfriedhof bietet unterdessen wieder seine beliebten Führungen zum Thema alte Bestattungsrituale und zu den Fledermäusen an.

Das Herzstück des Programms sind aber auch dieses Jahr wieder die Bands. Neben Szenegrößen wie Schandmaul, [:SITD:], Diorama oder Solitary Experiments gibt es auch wieder viele Geheimtipps im Lineup. Zu diesen zählen Seigman aus Norwegen, Zanias aus Australien und Autobahn aus Großbritannien.

Das Spektrum der Musikrichtungen ist dabei gewohnt breit und reicht von EBM und Mittelalter über Post-Punk bis hin zu Gothic Metal. Für jeden ist etwas dabei. Genauso wird es aber auch wieder Opern, Kammerkonzerte und Theatervorführungen geben. Welche klassischen Perlen mit dabei sein werden, haben die Veranstalter noch nicht verraten.

Nach den Konzerten geht es mit unzähligen Partys weiter. Namhafte Szene-DJs legen an den verschiedensten Veranstaltungsorten auf. Die Hauptpartys werden in der Agra-Halle und der Moritzbastei stattfinden. Aber auch Clubs wie das Darkflower sind wieder dabei.

Auch die berühmte Fetisch-Party Obsession Bizarr in der Kuppelhalle des Volkspalastes findet wieder statt.

Ein kleiner Rückblick gefällig? Hier bei dark-festivals.de könnt ihr euch die Fotos (Teil 1 und Teil 2) sowie einen Bericht vom Wave Gotik Treffen 2017 anschauen. Eintrittskarten und alle Informationen zum diesjährigen Festival gibt es unter wave-gotik-treffen.de .