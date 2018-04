Of Colours am 04.05. in Mannheim

Sauber gespielter, melodischer Metalcore mit Sprenklern aus dem modernen Metal-Bereich. So kann man guten Gewissens das musikalische Konzept von Of Colours beschreiben. Die junge Gruppe aus Frankfurt gehört zu den ambitionierten Newcomern ihres Genres.

In einer Woche wird ihr Debütalbum „Entelechy“ erscheinen (CD-Rezension). Dessen Veröffentlichung nimmt die Band zum Anlass für eine kleine Tournee, die am 4. Mai auch im Jugendhaus Vogelstang in Mannheim Station macht. Wenn die Show nur annähernd hält, was das Album verspricht, steht Metalcore-Fans damit ein schwungvoller Konzertabend ins Haus.

Im Vorprogramm spielen Malcolm Rivers und Indecent Behavior. Einlass zur Veranstaltung ist um 19:00 Uhr, Beginn um 19:30 Uhr. Die Adresse des Jugendhauses Vogelstang lautet Freiberger Ring 6 in 68309 Mannheim.



Video: youtube.com