Süddeutsches Gothic Treffen am 11. und 12.05. in Karlsruhe

Das Nachtwerk Karlsruhe bietet mit seinen zahlreichen Veranstaltungen aus dem Bereich der Gothic-Szene seit jeher eine Heimat für die feierwütige schwarze Meute. Am 11. und 12.05. startet das Süddeutsche Gothic Treffen und verspricht mit zwei Tagen mit abwechslungsreichem Programm alles was die Herzen der Festivalbesucher höher schlagen lässt.

Als Hauptakt geben sich Solitary Experiments die Ehre und werden die Besucher mit ihren Elektro-Beats zum Tanzen bringen. Verstärkt wird der Elektronik-Sektor durch Frozen Plasma und Intent:Outtake. Dazu gibt es Gothic Rock von Still Patient? und als regionalen Support Nachtschatten (Melodic Death Metal), Egomey (Melodic Black Metal) und Aurium Voluptas (Mittelalter). Vervollständigt wird das Lineup vom Duo Schneewittchen aus Hannover.

Neben den Bands, die am Samstag spielen werden, gibt es am Freitag schon die Warm-Up-Party mit verschiedenen DJs. Das Rahmenprogramm mit Gothic Flohmarkt, Lesungen, Tanzvorführungen, Feuershow und Kunstausstellung startet ebenfalls am Freitag. Einlass ist um Freitag ab 18:00 Uhr. Weitere Informationen findet ihr unter facebook.com/gothic.treffen .