Neuborn Open Air Festival am 24. und 25.08. in Wörrstadt

Eines der wohl sympathischsten Festivals, die es in Rheinland-Pfalz überhaupt gibt, öffnet auch in diesem Jahr wieder seine Pforten. Die Rede ist vom Neuborn Open Air Festival (Noaf), das jährlich im August in Wörrstadt bei Mainz stattfindet. Dieses Jahr ist es am 24. und 25. August soweit.

Geboten werden 15 Bands an zwei Tagen, wobei die Bandauswahl wieder gewohnt vielseitig ausfällt und verschiedenste Rock- und Metal-Genres abdeckt. Obwohl vergleichsweise klein und familiär, zieht das Neuborn Open Air Festival daher auch ein Publikum an, das bunter gemischt kaum sein könnte.

Headliner sind in diesem Jahr die legendäre New Yorker Hardcore-Truppe Sick Of It All und die Schweizer Crossover-Metaller Samael. Darüber hinaus sind praktisch alle zeitlosen Metal-Genres vertreten: Death Metal (Deserted Fear), Thrash Metal (Warbringer) und Power Metal (Orden Ogan) lassen bei den Freunden klassischer Metal-Varianten die Herzen höher schlagen.

Death Metal gibt es aber auch in der melodischen Variante (The Black Dahlia Murder) oder als Crossover (DevilDriver), außerdem Rockmusik von Psychedelic Rock (Kadavar) bis zu traditionellem Hard Rock (Audrey Horne). Coutnerparts stehen hingegen für Melodic Hardcore. Die Kanadier decken die modernere Seite der Core-Genres ab, die dieses Jahr bei dem Noaf eine etwas kleinere Rolle spielt als sonst.

Während der Metalcore auf dem Noaf insgesamt also tendenziell zurück gefahren wird, gibt es stattdessen ein für das Noaf neues Genre im Lineup: P.O. Box aus Frankreich bringen den Ska-Punk nach Wörrstadt! Das gesamte Lineup, Eintrittskarten und weitere Informationen zum Festival findet ihr unter noaf.de .