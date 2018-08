Corvus Corax am 20.09. in Darmstadt – mit Verlosung!

Die König der Spielleute Corvus Corax sind mit ihrem aktuellen Album „Skál“ (CD-Rezension) auf großer Tournee. Mit 16 Alben und rund 30 Jahren Bühnenerfahrung sind sie eine nicht weg zu denkende Größe im Mittelalterbereich..

Wer sich selbst von ihnen überzeugen möchte, kann das am 20. September in Darmstadt tun. Dort spielen Corvus Corax in der Centralstation die Hits aus ihrer langen Bandgeschichte wie auch die Stücke des neuen Albums.

Zusammen mit laetitium.de verlost dark-festivals.de zwei Mal je einen Gästelistenplatz für das Konzert. Bei der Verlosung mitmachen ist ganz einfach: Sendet eine E-Mail mit dem Betreff „Corvus Corax Darmstadt“ und eurem vollständigen Namen an Verlosung@dark-festivals.de.

Weitere Informationen zur Veranstaltung findet ihr unter centralstation-darmstadt.de.