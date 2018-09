Metal Up Your Life am 03.11. in Darmstadt

Metal Up Your Life geht in die nächste Runde. Der Metal-Abend in der Oetinger Villa in Darmstadt findet am 3. November nun schon zum sechsten Mal statt. Die gesamte Konzertreihe wird von der Modern-Metal-Band All Will Know organisiert. Kein Wunder also, dass diese auch bei der sechsten Auflage der Show wieder auf der Bühne stehen.

Neben den Hausherren selbst spielen die Schweizer Folk-Death-Metal-Band Abinchova, die Melodic-Death-Metal-Bands Burden Of Life und Enchiridion sowie die Modern-Metal-Band Third Wave. Auf der separaten Akustikbühne ist der Singer/Songwriter He.artwork zu sehen. Dort werden All Will Know außerdem zusätzlich zu ihrem Metal-Konzert einige ihrer Lieder im akustischen Gewand darbieten.

Einlass zum Konzert ist um 18:30 Uhr, Beginn um 19:30 Uhr. Eintrittskarten zum erschwinglichen Preis und weitere Informationen zur Veranstaltung findet ihr unter metalupyourlife.bigcartel.com .