Mono Inc. am 08.11. in Karlsruhe

„Welcome to Hell“ – so lautet der Name des dieses Jahr erschienen Mono Inc.-Albums. Traurig und schwermütig gestalten sich manche Songs der Hamburger Dark-Rocker. Sie geben so die eher düstere Grundstimmung des Albums wieder ohne jedoch auf die rockige Note der Band zu verzichten.

Den Release des Albums im Sommer feierten Mono Inc. auf dem Amphi Festival und präsentierten dort gleich den Titelsong ihrer neuen CD. Die gleichnamige Tour startet Mitte Oktober und die Fans können sich schon jetzt auf stimmungsvolle und mitreißende Konzerte der Gruppe freuen. Ruhige Töne sind dabei ebenso angesagt wie fesselnde Hymnen, mit denen Mono Inc. ihre Fans zum Mitsingen animieren.

Im Rahmen der Tournee spielen Mono Inc. am 8. November auch in Karlsruhe. Auftrittsort ist die Substage. Im Vorprogramm spielen ihre Szene-Kollegen von Hell Boulevard. Die haben eine Mischung aus Gothic und Rock’n’Roll mit einer ordentlichen Portion Gitarrenriffs und einnehmendem, dunklen Gesang zu bieten.

Einlass ist um 19 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr. Karten und weitere Informationen gibt es beim lokalen Veranstalter (substage.de) oder beim Plattenlabel (nocut.de).