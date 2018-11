Heute gab es eine weitere Bandbestätigung für das Hexentanz Festival 2019, das vom 26. bis zum 28. April in Losheim am See stattfindet.

Neu bestätigt wurden die Dark-Rocker von Unzucht. Wie diverse andere Bands, die 2019 beim Hexentanz Festival auftreten, waren auch Unzucht dort bereits öfter zu Gast. Zuletzt war die Gruppe um Frontmann Daniel Schulz 2017 auf dem Hexentanz Festival zu sehen.

Alle bisher bestätigten Bands findet ihr auf hexentanz-festival.de. Weitere Bandbestätigungen folgen.