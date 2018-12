Das Lineup des Hexentanz Festivals 2019 (26. bis 28. April in Losheim am See) wächst weiter. Als neueste teilnehmende Band wurden heute Van Canto bestätigt. Um die A-Cappella-Metal-Band war es über zwei Jahre lang ruhig, erst in diesem Sommer meldeten sich Van Canto dann mit einem neuem Leadsänger und neuem Album zurück.



Bisher sind damit nun 19 teilnehmende Bands bekannt gegeben worden. Weitere Bandbestätigungen folgen.



Den aktuellen Stand des Lineups findet ihr auf hexentanz-festival.de.