Wayfarers & Warriors Tour am 23.03. in Mannheim

2018 feierte die finnische Folk-Metal Band Korpiklaani ihr 15-jähriges Bandjubiläum und veröffentlichte außerdem ihr zehntes Studioalbum „Kulkija“. Viele Festivalauftritte folgten, bei denen die Fans nicht nur begeistert Titel wie „Tequila“, „Lempo“ oder „Beer, Beer“ mitsangen, sondern auch – zum Beispiel auf Wacken – Korpiklaanis zwei Meter große, aufblasbare Deko-Quietscheente kidnappten.

Nach dem ereignisreichen Jahr 2018 führt die Band um Frontmann Jonne nun die Wayfarers & Warriors Tour an. Mit dabei haben Korpiklaani nicht nur ihr eigenes Bier, sondern auch ihre Kollegen von Turisas und Trollfest.

Die finnische Viking-Metal-Band Turisas wurde mit einem heroischen Sound und Titeln wie „Battle Metal“ oder „Stand Up And Fight“ bekannt. Feucht-fröhlich geht es hingegen bei Trollfest zu, die nicht ganz ernst gemeinten Folk Metal spielen.

Am 23. März macht der Tross im MS Connexion in Mannheim Halt. Im feierlustigen Publikum wird kein Fuß still und kein Glas leer bleiben. Einlass ist um 18:00 Uhr, das Konzert beginnt 19:00 Uhr.

Karten und weitere Informationen gibt es beim Veranstalter (viersaitenagentur.de) oder auf der Internetseite des MS Connexion (msconnexion.com).