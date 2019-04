In Extremo covern Game of Thrones

Die Mittelalter-Rock-Band In Extremo hat die Titelmelodie der bekannten Fantasy-Serie Game of Thrones gecovert. Veröffentlicht wurde das Cover nun in Form eines ganz besonderen Videos.

Die Minecraft-Spieler TrixyBlox und docm77 haben das gesamte Intro von Game of Thrones im Computerspiel Minecraft nachgebaut. In Extremos Interpretation des Titelstücks dient hierbei als musikalische Untermalung.

Herausgekommen ist ein Video, das für Fans von In Extremo ebenso sehenswert ist wie für Fans von Game of Thrones oder Minecraft.



Video: youtube.com