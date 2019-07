Black Castle Festival am 30. und 31.08. in Mannheim

Totgesagte leben bekanntlich länger. Nach einem schlechten Vorverkauf wurde das zweite Black Castle Festival schon abgesagt (wir berichteten), doch schließlich durch eine Spendenkampagne und Versteigerungen gerettet (auch hier berichteten wir).

So findet das Festival nun wie geplant am 30. und 31. August im Maimarktclub Mannheim statt. Mit dabei sind unter anderem Suicide Commando, Heldmaschine, Funker Vogt, Crematory und Stahlzeit. Insgesamt spielen an den beiden Festivaltagen 18 Bands. Deren Stilrichtungen reichen von Rock über Neue Deutsche Härte bis hin zu Dark Electro.

Es wird aber auch dieses Jahr mehr geben als nur die Bands. Der Campingplatz und die kostenfreie Kinderbetreuung wurden bereits angekündigt. Andere nicht-musikalische Programmpunkte wurden noch nicht bekannt geben, allerdings kann man aufgrund der Erfahrungen vom ersten Black Castle Festival noch einiges erwarten. So wird sicherlich die Wahl des zweiten BCF-Königspaars stattfinden.

Wer Lust bekommen hat, sich das neue Festival in der Rhein-Neckar-Region anzuschauen, findet Tickets im Online-Shop des Black Castle Festivals. Wer sich lieber erst noch ein Bild vom letzten Jahr machen will, kann das hier mit der Fotogalerie von 2018 tun. Den Zeitplan und alle Bands findet ihr unter black-castle-festival.de .