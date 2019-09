15 Years New Evil Music Festival am 12.10. in Mannheim

Die Konzertagentur New Evil Music feiert dieses Jahr ihr 15jähriges Bestehen. Älteren Fans noch aus dem Steinbruch-Theater in Mühltal bekannt, ist New Evil Music in den letzten Jahren vor allem im MS Connexion in Mannheim aktiv.

Genau dort feiert die Agentur am 12. Oktober ihren Geburtstag mit dem 15 Years New Evil Music Festival. Geboten wird ein mehr als umfangreiches Lineup mit Bands aus verschiedenen härteren Metal-Genres. Als Headliner wurde das schlagkräftige Metal-Duo Mantar verpflichtet.

Mit dabei sind außerdem Genre-Veteranen des Dark Metal (Eisregen) wie auch des Pagan Metal (Helrunar) sowie sehr unterschiedliche, nicht immer ganz ernst zu nehmende Death-Metal-Bands (Debauchery, Milking The Goatmachine). Den Black-Metal-Part übernehmen Agrypnie, die kürzlich erst selbst ihr 15jähriges Bestehen gefeiert haben.

Ebenso düster wie langsam geht es mit den beiden personell ineinander verflochtenen Doom-Metal-Bands Isole und Ereb Altor voran. Für die komplexe, anspruchsvolle Note sorgen an diesem Abend dagegen In the Woods und Sun Of The Sleepless.

Weitere Informationen zum Festival findet ihr unter msconnexion.com .