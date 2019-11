Metal Up Your Life am 14.12. in Darmstadt

Metal Up Your Christmas! So lautet das Motto wenn am 14. Dezember zum letzten Mal in diesem Jahr das Metal Up Your Life stattfindet. Die Metal-Konzertreihe in der Oetinger Villa Darmstadt lädt mit insgesamt fünf Bands zum vorweihnachtlichen Headbangen ein.

Headliner ist die melodische Thrash-Metal-Band Fateful Finality aus Baden-Württemberg. Wie immer mit dabei ist die Modern-Metal-Band All Will Know, die das Metal Up Your Life organisiert. Alte Bekannte sind auch die Bielefelder Alternative-Metaller Soulbound, waren sie doch schon mehrfach beim Metal Up Your Life zu Gast.

Zum ersten Mal dabei sind dagegen Defy The Laws Of Tradition, die ihren Stil selbst als Shred Metal bezeichnen. Abgerundet wird das Lineup schließlich durch die regionale Melodic-Death-Metal-Band Apeiron.

Kurz vor den geruhsamen Tagen steht Metal-Fans in Darmstadt also noch einmal ein abwechslungsreiches Programm ins Haus. Einlass ist um 19:00 Uhr, Beginn um 19:30 Uhr. Eintrittskarten gibt es für 13 € an der Abendkasse oder für schlanke 11 € unter metalupyourlife.bigcartel.com .



