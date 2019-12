Callejon am 29.12. in Saarbrücken

Wer zwischen Weihnachten und Neujahr noch einmal ordentlich feiern möchte, der ist bei Callejon richtig. Die Metalcore-Band geht “zwischen den Jahren” auf Tournee und macht am 29. Dezember in der Garage Saarbrücken Station.

Callejon sind mit ebenso kurzweiligem wie schwungvollem Metalcore bekannt geworden. Die Lieder der Band sind nie bierernst, ihr Stil scheut keinen Blick über den Tellerrand des Genres hinaus. Manche Pop-Einflüsse gehören bei Callejon ebenso dazu wie diverse Features mit anderen Künstlern.

Letztes Jahr coverten Callejon diverse Rap- und Hip-Hop-Lieder, in diesem Jahr folgte ihr neues Album “Hartgeld im Club”. In der Garage erwartet die Konzertbesucher nun eine bunte Mischung aus allem – und damit ein denkwürdiger musikalischer Jahresabschluss! Im Vorprogramm sind Our Mirage zu sehen, die den Fans melodischen Metalcore liefern.

Einlass zum Konzert ist um 18:30 Uhr, Beginn um 19:15 Uhr. Für etwas Hartgeld kommt zwar keiner in den Club, Eintrittskarten gibt es aber unter garage-sb.de .