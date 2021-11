Alles neu bei Of Colours

Von der Frankfurter Metalcore-Band Of Colours hat man ein Jahr lang praktisch nichts gehört. Heute hat die Band sich mit mehreren großen Ausrufezeichen zurück gemeldet. Man darf wohl sagen: Bei Of Colours ist kein Stein auf dem anderen geblieben.

Aus Sängerin Anne ist Sänger Jan geworden. Die Transgender-Identität des Frontmanns wurde in Form der zwei neuen Stücke “Brand New Past” und “Fearless” verarbeitet, die heute als Doppel-Single erschienen sind. Zu beiden Stücken wurden auch gleich Musikvideos veröffentlicht.

Mit den zwei hoch unterschiedlichen Liedern stellen sich Of Colours musikalisch breiter auf als je zuvor. “Brand New Past” ist ein sehr melodisches Stück mit viel Klargesang, “Fearless” (externer Link zu Youtube) steht dagegen am oberen Ende der Härteskala. 2022 soll ein neues Album folgen.



