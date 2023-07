Fan enttarnt neuen Oomph!-Sänger, Band bestätigt

Seit ganzen anderthalb Jahren macht die deutsche Rock-Band Oomph! ein Geheimnis daraus wer ihr neuer Sänger wird. Wahrscheinlich hätte die Band das Spiel gerne noch etwas weitergetrieben um die Spannung auf das kommende Album und die Tournee aufrecht zu erhalten.

Eine Dame aus Fankreisen hat am Mittwoch jedoch den neuen Sänger enttarnt: Daniel Schulz von der Gothic-Rock-Band Unzucht. Der findige Fan fand in der GEMA-Datenbank Einträge von unveröffentlichten Oomph!-Songs. In diesen war Daniel Schulz als Beteiligter verzeichnet.

Die Nachricht machte seit gestern so die Runde, dass die Band ihren neuen Sänger heute nun offiziell bestätigte. Am 11. Juli soll ein erstes Musikvideo mit dem neuen Sänger veröffentlicht werden – für diesen Tag war die Bekanntgabe der Personalie wohl eigentlich vorgesehen.