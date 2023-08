Phungo meets Metal Up Your Life am 17.08. in Pfungstadt

Vom 10. bis zum 20. August findet im alten Schwimmbad in Pfungstadt wieder das Phungo Festival statt. Das Ferien- und Familienfest der Stadt Pfungstadt bietet jeden Tag wechselndes Programm für große und kleine Besucher. Von Techno und Rave bis zur kindgerechten Zaubershow ist alles vertreten.

Am Donnerstag, dem 17. August werden dabei auch die Fans von Rock und Metal angesprochen. Die Phungo-Veranstalter haben sich dafür erneut mit dem Darmstädter Metal Up Your Life kurzgeschlossen. So spielt an diesem Tag die Modern-Metal-Band All Will Know auf dem Phungo, die sowohl mit einem Akustik- als auch mit einem Metal-Set auftritt.

Mit dabei ist außerdem die Alternative-Metal-Band Pentastone. Den Abschluss bilden Wight mit spacigem Fusion-Rock. Beginn ist um 18 Uhr. Wer den Nachwuchs im Gepäck hat kommt vielleicht schon früher, denn vor dem Metal-Programm gibt es ab 17 Uhr bereits Kindermusik von den Klangpiraten. Der Eintritt ist frei, weitere Informationen findet ihr unter phungo.de .