Rome am 07.10. in Frankfurt

Die Konzerte von Rome im Nachtleben Frankfurt sind längst zur Tradition geworden. Wenn nicht gerade eine Pandemie dazwischenkommt machen Jérôme Reuter und seine Band dort beinahe jedes Jahr Station. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach seinem letzten Nachtleben-Konzert kehrt Rome nun am 7. Oktober in den Musikclub zurück.

Die Musik des Luxemburgers schwebt irgendwo zwischen Dark Folk, Chanson und melancholischem Gitarrenpop. Seine aktuelle Tournee steht ganz im Zeichen des neuen Albums “Gates of Europe”, das unter den Eindrücken des Ukrainekriegs entstanden ist. Rome setzt sich seit Kriegsbeginn für die Menschen in der Ukraine ein, wobei sein Engagement weit über Solidaritätsbekundungen hinausgeht.

Dieses und letztes Jahr spielten Rome und seine Mitmusiker mehrere Konzerte in der Ukraine, jüngst in der Stadt Lwiw sogar während eines Fliegeralarms. Auf der aktuellen Tournee werden Spenden für Flüchtlingsheime in der Ukraine gesammelt.

Romes Konzerte waren immer schon ergreifend und atmosphärisch, heute sind sie gleichzeitig eine politische Kulturveranstaltung im europäischen Geiste. Einlass im Nachtleben ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Eintrittskarten und weitere Informationen findet ihr unter batschkapp.net .