Das für kommenden Samstag (9. September) geplante Konzert von Eden Weint Im Grab in der Kammgarn Kaiserslautern wird verschoben. Wie die Dark-Metal-Band mitteilte könne “aufgrund von zwei Unfällen in der Band” nicht am geplanten Termin festgehalten werden.

Die betroffenen Bandmitglieder seien bereits auf dem Weg der Genesung, ein Ersatztermin sei in Planung.