Die deutsche Metal-Band Hämatom richtet ein Festival zum Gedenken an ihren im August verstorbenen Bassisten Peter Haag alias West aus. Das West-Fest, so der Titel, findet am 21. Oktober in der Eventhalle Geiselwind statt.

Neben Hämatom selbst sollen “viele musikalische Weggefährten” auftreten, wobei das genaue Lineup noch nicht bekannt gegeben wurde. Der Vorverkauf läuft bereits.