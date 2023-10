Exkursion zur Hölle am 13.10. in Mainz

Die Exkursion zur Hölle ist die am längsten laufende Metal-Konzertreihe in Mainz. Am 13. Oktober geht die Veranstaltung in die nächste Runde – anders als gewohnt aber nicht auf dem Unigelände. Dieses Mal zieht die Exkursion in den Rockclub Alexander the Great in der Innenstadt.

Mit dabei sind vier Bands, die sehr unterschiedliche Spielarten des Genres repräsentieren. Lack Of Senses spielen Alternative Metal, der Elemente von Gutturalgesang bis Rock unter einen Hut bringt. Ignition stehen für klassischen Power-, Godsnake für melodischen Thrash Metal.

Das Lineup vervollständigen All Will Know, deren Modern Metal Einflüsse von Progressive bis Melodic Death in sich vereint. Einlass zum Konzert ist um 19 Uhr, Beginn um 19:30 Uhr. Weitere Informationen findet ihr unter atg-rockclub.de, Tickets im Vorverkauf bei eventbrite.de .