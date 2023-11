Unzucht setzen Sänger vor die Tür

Die deutsche Dark-Rock-Band Unzucht hat sich von ihrem Sänger Daniel Schulz getrennt. Am Freitag hat die Gruppe eine entsprechende Stellungnahme veröffentlicht. “Aufgrund der Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit” hätten die drei verbliebenen Musiker ihm mitgeteilt, dass sie “als Band zukünftig ohne ihn weitermachen werden”.

Der Vorgang dürfte im Zusammenhang mit Daniel Schulz Einstieg bei Ooomph! stehen. Schulz habe sich bereiterklärt, mit Unzucht noch das geplante Jahresabschlusskonzert zu spielen. Die Show am 16. Dezember in Hannover wird damit die letzte in der bisherigen Besetzung.

Nächstes Jahr wollen Unzucht mit einem neuen Sänger weitermachen. Bewerbungen nimmt die Band ab sofort per E-Mail entgegen.