Moonspell: Arena-Show mit Orchester

Die portugiesische Dark-Metal-Band Moonspell hat eine doppelte Premiere angekündigt: Zum ersten Mal wird die Band eine Orchester-Show spielen und zum ersten Mal als Headliner in einer Arena auftreten.

Für das besondere Konzert haben sich Moonspell mit dem Orchester Sinfonietta de Lisboa zusammengetan. Stattfinden wird die Show am 26. Oktober 2024 in der Altice Arena in Lissabon, der größten Veranstaltungshalle Portugals. Mit 45 Musikern auf der Bühne sollen neue und alte Songs im symphonischen Gewand umgesetzt werden.