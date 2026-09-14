Neues technisches Fundament

Ab sofort läuft dark-festivals.de auf einem neuen WordPress-Theme. Das ist die Design- und Formatierungsvorlage, mit der unsere Inhalte dargestellt werden. Unser altes Theme hatten wir seit 2013 genutzt. Es war technisch nicht mehr auf der Höhe der Zeit und entsprach auch nicht mehr den aktuellen Sicherheits-Standards.

Bei der Übertragung unserer Seite auf ein neues Theme haben wir darauf geachtet, dass sich optisch nicht allzu viel ändert. Einige Dinge sehen trotzdem ein bisschen anders aus als vorher. Insbesondere ist dark-festivals.de jetzt auch deutlich besser für die Nutzung mit Smartphones optimiert.

Und damit weiterhin viel Spaß beim Stöbern auf unserer Seite! 🙂